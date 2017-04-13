"Ювентус" продлил контракт с героем матча с "Барселоной", удвоив ему зарплату

Герой первого четвертьфинального матча "Ювентус" - "Барселона", аргентинский нападающий "Юве" Пауло Дибала подписал новый контракт со своим клубом.

Новое соглашение будет действовать до 2022 года, сообщает официальный сайт "Ювентуса".

По информации итальянских журналистов, согласно новому контракту 23-летний игрок будет получать 7 миллионов евро в год. Это делает Дибалу вторым по окладу в итальянском чемпионате после его партнера по «Ювентусу» Гонсало Игуаина.

Таким способом «Старая Синьора» хочет обезопасить себя от потери талантливого футболиста. В СМИ циркулируют слухи о том, что талантливым аргентинцем интересуются испанские "Реал" и "Барселона".

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». В текущем сезоне на его счету 16 голов и 8 результативных передач в 36 поединках за "Ювентус".

Во вторник в матче Лиги чемпионов, где «Ювентусу» противостояла «Барселона», Пауло Дибала забил два гола, а туринский клуб выиграл со счетом 3:0.