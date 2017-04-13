Футболист года в Англии: обнародован список номинантов

13:43, 13 апреля 2017
Футбол
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На награду лучшему футболисту английской Премьер-лиги претендуют Златан Ибрагимович из "МЮ", Эден Азар из "Челси" и еще четверо игроков.

Имя лучшего футболиста Премьер-лиги в Англии будет объявлено 23 апреля / www.thepfa.com

Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный сайт PFA.

Награда будет вручена по итогам сезона, который подходит к концу.

На приз лучшему игроку Премьер-лиги претендуют шесть футболистов.

Среди них - Эден Азар и Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

На звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).

Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.

Награды будут вручены на торжественной церемонии в Лондоне 23 апреля.

Профессиональная футбольная ассоциация является старейшей в мире ассоциацией профессиональных спортсменов и включает в себя 4000 членов.

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Теги: #футбол#Великобритания