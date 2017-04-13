Футболист года в Англии: обнародован список номинантов
На награду лучшему футболисту английской Премьер-лиги претендуют Златан Ибрагимович из "МЮ", Эден Азар из "Челси" и еще четверо игроков.
Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила список претендентов на звание игрока года в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный сайт PFA.
Награда будет вручена по итогам сезона, который подходит к концу.
На приз лучшему игроку Премьер-лиги претендуют шесть футболистов.
Среди них - Эден Азар и Нголо Канте (оба – «Челси»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).
На звание лучшего молодого игрока Премьер-лиги номинированы: Деле Алли, Харри Кейн (оба – «Тоттенхэм»), Майкл Кин («Бернли»), Ромелу Лукаку («Эвертон»), Джордан Пикфорд («Сандерленд») и Лерой Сане («Манчестер Сити»).
Победитель будет избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.
Награды будут вручены на торжественной церемонии в Лондоне 23 апреля.
Профессиональная футбольная ассоциация является старейшей в мире ассоциацией профессиональных спортсменов и включает в себя 4000 членов.