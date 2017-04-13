Итальянский клуб "Торино" заинтересован в футболисте сборной Украины

Защитник сборной Украины по футболу и немецкого «Дармштадта» Артем Федецкий может продолжить карьеру в итальянском «Торино», сообщает «Футбол 24».

Читайте такжеФедецкий стал 25-м капитаном в истории сборной УкраиныКонтракт 31-летнего футболиста с «Дармштадтом» заканчивается в конце нынешнего сезона, поэтому он может перейти в новую команду в качестве свободного агента.

По информации СМИ, за Федецким следят также еще два немецких клуба.

"Торино" под руководством наставника Синиши Михайловича на данный момент занимает 10-е место в итальянской Серии А.