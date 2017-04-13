Итальянский клуб "Торино" заинтересован в футболисте сборной Украины
13:14, 13 апреля 2017Футбол
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Защитник национальной команды Украины Артем Федецкий летом может переехать на Апеннины.
Артем Федецкий выступает сейчас за немецкий "Дармштадт" / football24.ua
Защитник сборной Украины по футболу и немецкого «Дармштадта» Артем Федецкий может продолжить карьеру в итальянском «Торино», сообщает «Футбол 24».
Читайте такжеФедецкий стал 25-м капитаном в истории сборной УкраиныКонтракт 31-летнего футболиста с «Дармштадтом» заканчивается в конце нынешнего сезона, поэтому он может перейти в новую команду в качестве свободного агента.
По информации СМИ, за Федецким следят также еще два немецких клуба.
"Торино" под руководством наставника Синиши Михайловича на данный момент занимает 10-е место в итальянской Серии А.
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