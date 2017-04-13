КДК вывел "Шахтер" в полуфинал Кубка Украины по футболу

Комитет Федерации футбола Украины принял решение относительно скандального матча "Полтава" - "Шахтер".

На состоявшемся сегодня заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ рассматривался вопрос об отмененном четвертьфинальном матче Кубка Украины "Полтава" — "Шахтер". Читайте такжеМатч Кубка Украины "Полтава" – "Шахтер" не состоитсяПо информации zbirna.com, члены КДК, изучив все документы, приняли решение засчитать хозяевам техническое поражение — 0:3. Таким образом, 26 апреля в полуфиналах Кубка Украины встретятся: "Шахтер" — "Днепр" и "Николаев" — "Динамо". 5 апреля Комитет ФФУ по стадионам запретил проводить поединок "Полтава" - "Шахтер" на клубном стадионе "Полтавы" из-за плохого состояния газона.

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