Экс-звезда "Челси" Дидье Дрогба стал в одном лице игроком и совладельцем американского клуба

Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Дидье Дрогба стал игроком и совладельцем американского клуба «Финикс Райзинг». Об этом сообщает Mirror.

«Финикс», до 2014 года имевший название «Аризона Юнайтед», выступает в Американской футбольной лиге – втором по силе дивизионе США после МЛС.

«Быть владельцем и в то же время игроком одной команды – это необычно, но очень заманчиво. Для меня это будет хорошим переходом, потому что я хочу продолжать играть, но мне уже почти 40 лет, и сейчас для меня важно подготовиться к своей будущей карьере», – рассказал Дидье Дрогба.