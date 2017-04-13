Экс-звезда "Челси" Дидье Дрогба стал в одном лице игроком и совладельцем американского клуба
12:19, 13 апреля 2017Футбол
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Дидье Дрогба будет играть в футбол и одновременно управлять клубом "Финикс Райзинг" в США.
Дидье Дрогба: "Быть владельцем и в то же время игроком одной команды – это необычно" / Daily Mirror
Бывший нападающий лондонского «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Дидье Дрогба стал игроком и совладельцем американского клуба «Финикс Райзинг». Об этом сообщает Mirror.
«Финикс», до 2014 года имевший название «Аризона Юнайтед», выступает в Американской футбольной лиге – втором по силе дивизионе США после МЛС.
«Быть владельцем и в то же время игроком одной команды – это необычно, но очень заманчиво. Для меня это будет хорошим переходом, потому что я хочу продолжать играть, но мне уже почти 40 лет, и сейчас для меня важно подготовиться к своей будущей карьере», – рассказал Дидье Дрогба.
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