Игрок "Боруссии" про матч после взрыва в Дортмунде: УЕФА должен понять, что мы не животные, а люди

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос заявил, что после произошедшего накануне взрыва возле автобуса команды ему тяжело было думать о футболе в игре против "Монако", сообщает ESPN FC.

«Прежде всего я рад, что жив. Это был самый трудный день в моей жизни, и я надеюсь, что никому больше не придётся испытать подобное. После вчерашнего я не мог думать об игре. В УЕФА должны понять, что мы не животные. Мы люди, у которых есть семьи, у которых дома есть дети. Я счастлив, что все живы. Сегодня очень сложно думать об игре в футбол, всем было очень трудно идти на работу после вчерашнего. Надеюсь, что такого больше не случится ни с кем. Надеюсь, это был последний раз.

Мы поговорим с тренером и президентом, но мы не можем ничего сделать. Я чувствую себя как животное, а не как человек. Тот, кому не пришлось пережить подобное, не может понять, насколько тяжело это было для нас», — заявил греческий футболист.

Как сообщал УНИАН, в среду «Боруссия» в Дортмунде проиграла со счётом 2:3 «Монако» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Матч прошел на следующий день после взрыва возле клубного автобуса команды, которая направлялась на игру с "Монако". Первоначально матч должен был пройти во вторник.