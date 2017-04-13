У игрока сборной Украины по футболу Артема Кравца - новый наставник

В команде украинского нападающего Артема Кравца - испанской "Гранаде" - сменился рулевой.

Футбольный клуб «Гранада» сообщил о подписании контракта с английским специалистом Тони Адамсом, который ранее работал с «Портсмутом» и «Габалой», однако с 2011-го года находился в отпуске. Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба.

50-летний Тони Адамс является легендарным игроком лондонского «Арсенала», проведя за «Канониров» более 500 матчей.

На данный момент «Гранада» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

В составе «Гранады» выступает украинский нападающий Артем Кравец, который был арендован испанским клубом у киевского «Динамо».