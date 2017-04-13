У игрока сборной Украины по футболу Артема Кравца - новый наставник
10:53, 13 апреля 2017Футбол
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Легендарный футболист лондонского "Арсенала" Тони Адамс возглавил испанскую "Гранаду".
Тони Адамс - новый наставник "Гранады" / www.granadacf.es
В команде украинского нападающего Артема Кравца - испанской "Гранаде" - сменился рулевой.
Футбольный клуб «Гранада» сообщил о подписании контракта с английским специалистом Тони Адамсом, который ранее работал с «Портсмутом» и «Габалой», однако с 2011-го года находился в отпуске. Об этом говорится на официальном сайте испанского клуба.
50-летний Тони Адамс является легендарным игроком лондонского «Арсенала», проведя за «Канониров» более 500 матчей.
На данный момент «Гранада» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
В составе «Гранады» выступает украинский нападающий Артем Кравец, который был арендован испанским клубом у киевского «Динамо».
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