Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, оформивший дубль в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:1), первым в истории футбола покорил показатель в 100 голов в еврокубковых турнирах.

Свой первый мяч в еврокубках португалец забил 9 августа 2005 года в составе "Манчестер Юнайтед" в матче против венгерского "Дебрецена" (3:0). Свой 100-й гол 32-летний нападающий провел вчера на 77-й минуте матча в Мюнхене, сделав счет 2:1 в пользу "Реала".

Для того, чтобы забить 100 голов, Роналду понадобилось 143 встречи, а также 11 лет, 8 месяцев и 3 дня, сообщает uefa.com.

В общем историческом реестре еврокубковых бомбардиров следом за Роналду идет Лионель Месси (97 голов).

Также в лучшей пятерке голеадоров - испанец Рауль (76 мячей), итальянец Филиппо Индзаги (70) и украинец Андрей Шевченко (67).