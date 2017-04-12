"Бавария" проиграла "Реалу" в матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В Мюнхене и Мадриде завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Бавария" уступила "Реалу", а "Атлетико" обыграл "Лестер", сообщает официальный сайт соревнований.

"Бавария" уступила "Реалу" со счетом 1:2, а "Атлетико" в МАдриде обыграл английский "Лестер" со счетом 1:0.

Ответные матчи состоятся 18 апреля.

БАВАРИЯ - РЕАЛ МАДРИД - 1:2

Голы: Видаль, 25 (1:0), Роналду, 47 (1:1), Роналду, 77 (1:2)

АТЛЕТИКО - ЛЕСТЕР - 1:0

Гол: Гризманн, 28 - с пенальти (1:0)