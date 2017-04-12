"Боруссия" проиграла "Монако" в матче Лиги чемпионов после взрыва клубного автобуса

В Дортмунде завершился матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором немецкая "Боруссия" принимала французский "Монако" и проиграла со счетом 2:3, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч проходил на следующий день после взрывов возле автобуса "Боруссии" по пути на стадион. Матч должен был состояться накануне, но был перенесен по причине безопастности.

Гости могли открыть счет на 17-й минуте, но Фабиньо не реализовал пенальти. Тем не менее, спустя 2 минуты, на 19-й, французы все-таки реализовали свой перевес. Счет открыл точным ударом Килиан Мбаппе. А на 35-й минуте игрок "Боруссии" Свен Бендер после навеса с кромки поля, срезал мяч в ворота своей команды - 0:2.

Во втором тайме Усман Дембеле сократил преимущество гостей до минимума, 1:2. Но, спустя 22 минуты, на 79-й, Мбалле сделал дубль и восстановил преимущество своей команды в два гола. Итог матчу подвел Шинджи Кагава, который забил второй гол в составе "Боруссии" - 2:3.

Ответный матч состоится в Монако 19 апреля.