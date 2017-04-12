Юношеская сборная Украины по футболу сыграла вничью с итальянцами
19:12, 12 апреля 2017Футбол
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18-летние украинские футболисты не уступили дома "Скуадре Адзурре".
Александр Петраков - наставник юношеской сборной Украины (U-18) / ffu.org.ua
В среду, 12 апреля,на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве состоялся товарищеский матч юношеских сборных Украины и Италии среди игроков в возрасте до 18 лет.
Поединок завершился ничьей 0:0, сообщает официальный сайт ФФУ.
Для «сине-желтых» матч против итальянцев стал еще одним этапом подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы (U-19), в котором соперниками украинцев станут команды Албании, Черногории и Норвегии.
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