"Заря" сыграет против "Динамо" без основного вратаря и нападающего

На матч с киевским "Динамо", который станет центральным противостоянием 25-го тура украинской Премьер-лиги, луганская "Заря" выйдет не самым сильным составом.

Основной голкипер «Зари» Алексей Шевченко и нападающий Владислав Кулач, скорее всего, пропустят поединок против «Динамо». Об этом сообщает Xsport.

Алексей испытывает проблемы со спиной, в то время как травма Кулача остается неизвестной. Помимо того, в общей группе уже занимается защитник Вячеслав Чечер, который получил повреждение в последнем матче.

«Заря» примет «Динамо» в Запорожье. Игра состоится в пятницу, 14 апреля. Начало - в 19.00.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Заря" - на третьем месте.