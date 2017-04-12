"Заря" сыграет против "Динамо" без основного вратаря и нападающего
15:59, 12 апреля 2017Футбол
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У двух основных игроков "Зари" - незалеченные травмы накануне игры с киевлянами.
Основной вратарь "Зари" Алексей Шевченко не сможет помочь команде в матче с "Динамо" / zarya-lugansk.com
На матч с киевским "Динамо", который станет центральным противостоянием 25-го тура украинской Премьер-лиги, луганская "Заря" выйдет не самым сильным составом.
Основной голкипер «Зари» Алексей Шевченко и нападающий Владислав Кулач, скорее всего, пропустят поединок против «Динамо». Об этом сообщает Xsport.
Алексей испытывает проблемы со спиной, в то время как травма Кулача остается неизвестной. Помимо того, в общей группе уже занимается защитник Вячеслав Чечер, который получил повреждение в последнем матче.
«Заря» примет «Динамо» в Запорожье. Игра состоится в пятницу, 14 апреля. Начало - в 19.00.
"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Заря" - на третьем месте.
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