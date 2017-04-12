На матче "Динамо" - "Шахтер" ограничат вход с большими сумками

15:17, 12 апреля 2017
Футбол
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На НСК "Олимпийский" будут приняты повышенные меры безопасности. 

Администрация НСК "Олимпийский" призвала не проносить габаритные предметы на стадион / panoramio.com

21 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матч 26-го тура Премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер". Вход на стадион ограничат для болельщиков с габаритными сумками и рюкзаками.

Соответствующее заявление в среду днем распространила пресс-служба НСК "Олимпийский"

"В звязи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и многогабаритными сумками будет ограничен. Рюкзаки и многогабаритные сумки можно будет оставить в камерах хранения", - говорится в сообщении.

Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 21 апреля. Начало - в 20:00.

Напомним, вчера накануне поединка Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" в Дортмунде возле автобуса немецкой команды произошли три взрыва. Незначительно пострадал игрок "Боруссии" Марк Бартра.

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Теги: #Динамо#НСК Олимпийский