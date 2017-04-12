На матче "Динамо" - "Шахтер" ограничат вход с большими сумками
На НСК "Олимпийский" будут приняты повышенные меры безопасности.
21 апреля в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет матч 26-го тура Премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер". Вход на стадион ограничат для болельщиков с габаритными сумками и рюкзаками.
Соответствующее заявление в среду днем распространила пресс-служба НСК "Олимпийский".
"В звязи с повышенными мерами безопасности вход болельщиков на территорию стадиона с рюкзаками и многогабаритными сумками будет ограничен. Рюкзаки и многогабаритные сумки можно будет оставить в камерах хранения", - говорится в сообщении.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 21 апреля. Начало - в 20:00.
Напомним, вчера накануне поединка Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако" в Дортмунде возле автобуса немецкой команды произошли три взрыва. Незначительно пострадал игрок "Боруссии" Марк Бартра.