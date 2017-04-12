УЕФА отказался еще раз переносить игру "Боруссии" и "Монако"
14:26, 12 апреля 2017Футбол
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Французский клуб обращался с просьбой отложить поединок на субботу.
Матч "Боруссия" - Монако" в Дортмунде должен состояться сегодня / Reuters
Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» повторно переноситься не будет.
Ранее представители французского клуба обратились в УЕФА с предложением провести поединок не в среду, 12 апреля, а в ближайшую субботу.
Сегодня днем на официальной странице монегасков в Twitter появилось подтверждение того, что матч всё же состоится сегодня. Начало - в 19.45 по киевскому времени.
Встреча между «Боруссией» и «Монако» должна была состояться вчера, 11 апреля, но из-за взрывов возле клубного автобуса дортмундцев было принято решение перенести игру на следующий день.
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