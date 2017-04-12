Игрок "Шахтера" Тайсон находится на прицеле у римского "Лацио"

Игрок донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сферу интересов итальянского "Лацио", сообщает Calcionews24.com.

Спортивный директор римлян Игли Таре составил список желаемых приобретений, в который вошли фамилии пяти бразильских футболистов, в том числе и 29-летнего полузащитника "Шахтера".

Приоритетным выбором для римлян является нападающий бразильского "Гремио" Луан. Однако бразильский клуб запрашивает за форварда не менее 20 миллионов евро, что может стать чересчур высокой ценой для "Лацио".

Таким образом, второй опцией римского клуба является Тайсон, чей контракт с донетчанами истекает в конце 2017 года. Летом он уже сможет подписывать предварительные соглашения с другими клубами.

Как сообщает издание xsport, в последнее время на игрока "Шахтера" вырос спрос в Европе. Так, турецкий "Фенербахче" был готов сделать запрос по бразильцу и заплатить 3-4 миллиона евро.

Также в январе появлялась информация о том, что Тайсон попал в сферу интересов итальянской "Ромы" и португальского "Порту".

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 8 голов и 7 голевых передач в 32 матчах за клуб во всех турнирах.