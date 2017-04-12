Экс-игрок харьковского "Металлиста" отсудил у клуба 3,3 миллиона гривен

Коминтерновский суд Харькова частично удовлетворил иск экс-игрока "Металлиста". По информации "Футбол 24", речь об иске Сергея Болбата к харьковскому клубу.

Игрок "Локерена" просил обязать "Металлист" провести полный расчет по зарплате в соответствии с контрактом (который был заключен 29 августа 2014 года сроком до 31 мая 2015 года) и договором о порядке и условиях выплаты вознаграждения в размере 800 тыс. грн. и 195 тыс. 686 долл. США, а также выплатить в его пользу средний заработок за все время задержки проведения полного расчета при увольнении в размере 503 тыс. долларов США.

Суд решил взыскать с ОАО "ФК "Металлист" в пользу Сергея Болбата 3 млн 315 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, "Металлист" в чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов занял 10 место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошёл аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17 и потерял профессиональный статус.