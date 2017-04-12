Пострадавший при взрыве возле автобуса игрок "Боруссии" получил перелом руки

Пострадавший при взрыве возле автобуса немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) испанский легионер Марк Бартра сломал руку, сообщается в Twitter команды.

У Бартры диагностирован перелом лучвой кости.

«Диагноз Бартры: перелом лучевой кости и инородные предметы в правом запястье. Проведена операция. Поправляйся, Марк!» — говорится в сообщении.

Также ранее сообщалось, что игрок находится в шоковом состоянии после прозошедшего. В свою очередь, гендиректор команды сообщил, что все игроки "Боруссии" находятся в шоковом состоянии. "Вызывает опасение состояние игроков, смогут ли они прийти в себя за сутки, ведь матч перенесли на завтра", - отметил гендиректор во вторник.

Как сообщал УНИАН, в Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

Игроки "Боруссии" должны были сыграть матч с "Монако".

"Матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.