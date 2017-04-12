Глава МОК: Все спортивные болельщики объединились вокруг "Боруссии"

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал всех болельщиков сплотиться вокруг "Боруссии" в этот трудный для команды час, сообщается в официальном Twitter МОК.

«Сегодня все спортивные болельщики объединились вокруг «Боруссии», — заявил Бах

Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги чемпионов в Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

"Боруссия" должна была провести игру с "Монако".

"Матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.