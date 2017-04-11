Вратарь "Боруссии": Оглушительный взрыв произошел, когда автобус свернул на главную улицу

Вратарь немецкой «Боруссии» из Дортмунда Роман Бюрки рассказал о том, как произошел взрыв около автобуса с командой перед матчем с «Монако» в рамках 1/4 Лиги чемпионов, сообщает немецкое издание Ran.

«Оглушительный взрыв произошел, когда автобус свернул на главную улицу. Я сидел в заднем ряду рядом с Марком Бартра, который был ранен осколком заднего окна. После случившегося мы все сразу же легли на пол. Сказать, что мы все в шоке, значит не сказать ничего», - отметил голкипер.

Как сообщал УНИАН, в Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля. Пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

"Матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.