Игроки "Боруссии" находятся в шоке после взрыва возле клубного автобуса - гендиректор

Генеральный директор немецкого футбольного клуба «Боруссия» из Дортмунда Ханс-Йоахим Ватцке завил, что игроки команды находится в шоковом состоянии после взрыва возле клубного автобуса, сообщает Bild.

«Автобус команды атаковали. Все игроки, персонал пребывают в шоке. О таких событиях невозможно не думать. Надеюсь, что команда будет конкурентоспособной в завтрашнем матче, несмотря на эту ситуацию», — заявил Ватцке.

Как сообщал УНИАН, в Дортмунде произошел взрыв возле автобуса футбольного клуба «Боруссия». Три взрывных устройства взорвались в непосредственной близости от автомобиля.

Пострадал один человек — испанский футболист Марк Бартра, который с порезами отправлен в больницу.

"Матч отложен до среды, 12 апреля. Билеты остаются действительными. Спасибо всем кто принимал участие в решении", - сказано в официальном "Твиттере" команды.