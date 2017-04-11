Андрей Ярмоленко: При Реброве мы дважды стали чемпионами. Как за него можно не биться?

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, отметившийся двумя голами в последнем матче киевлян против "Олимпика", в интервью официальному сайту клуба прокомментировал сообщения о том, что Сергей Ребров может покинуть клуб:

- У нас всех отличное взаимопонимание с Сергеем Станиславовичем. За поражение от "Зирки" (0:2 - Прим. ред.) стыдно было не только тренеру, а всем нам. Думаю, мы сделали нужные выводы, видно, что сейчас ребята бьются за результат, болельщиков и, конечно же, за тренера. При Реброве мы дважды стали чемпионами, он начал подпускать к основному составу больше молодых ребят... Как за него можно не биться?

Читайте такжеПрезидент "Динамо" Суркис: Ребров после поражения от "Зирки" хотел уйти (видео)Кроме того, Ярмоленко высказался о новой схеме игры "Динамо" с тремя защитниками.

"Можно проиграть с любой схемой любой команде. Эта схема еще немного не доработана, ведь так быстро перестроиться нельзя. Каждый день мы проводим теоретические занятия, по часу разбираем игры, работаем. Нельзя сказать, что с «Олимпиком» мы сыграли идеально – все равно были моменты, которые нужно дорабатывать", - отметил полузащитник "Динамо".