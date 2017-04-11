Донецкий "Шахтер" подписал игрока сборной Грузии по футболу

Центральный защитник "Черноморца" Давид Хочолава со следующего сезона продолжит карьеру в "Шахтере", сообщает официальный сайт донецкого клуба. Контракт с грузинским футболистом подписан на 5 лет.

Cоглашение 24-летнего защитника с горняками вступит в силу по окончании нынешнего сезона, когда у Хочолавы завершится срок действия контракта с "Черноморцем".

Информация об интересе "Шахтера" к Хочолаве впервые появилась в грузинской прессе еще в конце минувшего года. Тогда сам футболист, комментируя слухи, заявил, что ему очень лестно узнать об интересе гранда украинского футбола к своей персоне, но никакой конкретной информации на тот момент у него не было.

В текущем сезоне Премьер-лиги Хочолава провел 21 матч, забил 2 гола.

В нынешнем году игрок дебютировал также в национальной сборной Грузии и провел в ее составе 3 поединка.