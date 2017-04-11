"Манчестер Юнайтед" нашел замену Ибрагимовичу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо определился с игроками, которые могут стать преемниками форварда Златана Ибрагимовича.

Если 35-летний швед не сумеет договориться с манкунианцами о новом контракте и уже летом покинет "МЮ", то на стадион "Олд Траффорд" пригласят нападающего итальянского "Торино" Андреа Белотти либо лидера атак английского "Эвертона" бельгийца Ромелу Лукаку. Об это информирует Manchester Evening News.

Белотти, наколотив 24 мяча в 28 поединках Серии А, является лучшим бомбардиром текущего итальянского первенства. Что касается бельгийского форварда, то на его счету 23 гола в 31-й игре английской Премьер-лиги.