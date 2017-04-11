"Черноморец" сыграет в Премьер-лиге на поле соперника, пока на поле в Одессе засеяли траву

Следующий матч одесского "Черноморца" в украинской Премьер-лиге лишь номинально будет домашним. Фактически одесская команда сыграет в гостях на поле своего соперника - "Александрии". Поединок должен состояться 16 апреля (начало - в 17:00).

Клубы договорились провести игру на стадионе "Ника" в Александрии, поскольку газон на арене "Черноморец" в Одессе признан непригодным для проведения поединков Премьер-лиги, сообщает сайт ukrainefootball.net.

Недавно ФФУ решила запретить "Черноморцу" играть домашние матчи на своем стадионе из-за плохого качества газона, большая часть которого вообще лишилась травы. А позже стало известно, что на одесской арене вообще заново пересеяли траву и не будут проводить матчи не меньше месяца.

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