В Греции местная федерация шпионила за футболистами собственной сборной - ФИФА

13:42, 11 апреля 2017
Футбол
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Чиновники Федерации футбола Греции использовали скрытые камеры и подслушивающие устройства для того, чтобы следить за футболистами.

Футболисты сборной Греции долгое время были

Федерация футбола Греции на протяжении ряда лет следила за игроками и сотрудниками национальной сборной, используя скрытые камеры и подслушивающие устройства. Об этом стало известно в ходе расследования комитета ФИФА, сообщает Чемпионат.

В ноябре 2016 года правительство Греции передало управление местной федерацией футбола ФИФА из-за коррупции в греческом футболе. В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения.

"Комитет с большим разочарованием и чувством стыда сообщает, что обнаружил доказательства того, что федерация футбола Греции прослушивала игроков и тренеров национальной команды, а также сотрудников сборной. Это большой удар по футболу Греции. Призываем всех, кто к этому причастен, перестать молчать и рассказать правду", - говорится в заявления ФИФА.

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Теги: #футбол#ФИФА#Греция