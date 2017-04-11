Игрока сборной Украины Зинченко отправили выступать за вторую команду ПСВ

Игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко в 2017 году проиграл конкуренцию за место в основе голландского ПСВ и получает игровую практику во второй команде, сообщает сайт zbirna.com. Резервисты ПСВ выступают во втором по силе голландском дивизионе, где занимают третье место.

В понедельник, 10 апреля, Зинченко провел 90 минут за второй состав ПСВ, отдал голевую передачу, а его команда выиграла у "Волендама" — 2:0.

Еще осенью 2016 года украинский футболист регулярно появлялся в первой команде - выходил в стартовом составе и два раза сыграл полные матчи. В том числе — в Лиге чемпионов.

Но с наступлением 2017-го Зинченко потерял доверие тренерского штаба. За основу он сыграл три раза (в общей сложности — 34 минуты), а за второй состав провел уже пять матчей (431 минута).