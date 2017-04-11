Главный тренер сборной Аргентины по футболу подал в отставку

Наставник национальной футбольной команды Аргентины Эдгардо Бауса отправлен в отставку, заявил глава Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио Тапия. Об этом сообщает Fox Sports.

«Мы достигли соглашения и подтверждаем, что Эдгардо Бауса больше не является тренером сборной Аргентины по футболу», - отметил Тапия.

Бауса стал главным тренером сборной Аргентины в августе 2016 года, сменив на этом посту Херардо Мартино. Тот, в свою очередь, ушел в отставку после поражения в финале Кубка Америки.

С августа 2016-го по март 2017-го сборная Аргентины провела восемь матчей в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, в которых трижды победила, трижды проиграла и еще две встречи свела вничью. Сборная Аргентины находится на 5-м месте в турнирной таблице отбора ЧМ-2018 (22 очка в 14 матчах) и находится на грани непопадания на Мундиаль. Лидирует сборная Бразилии, которая уже гарантировала себе участие в чемпионате мира - 33 очка после 14 туров.