Матч Второй лиги в Одессе был прерван попаданием мяча в троллейбус (видео)
17:21, 10 апреля 2017Футбол
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Курьезный случай произошел во время игры одесской "Жемчужины".
Вратарь "Руха" Александр Дяченко попал мячом в троллейбус / fcruh.com
Курьезный случай произошел во время матча чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги на стадионе "Спартак" в Одессе, где мяч угодил в проходящий мимо стадиона троллейбус, сообщает Isport.
В игре 24-го тура украинской Второй лиги одесская "Жемчужина" принимала дома "Рух" из Винников.
В одном из эпизодов голкипер гостей Александр Дяченко выбил мяч так, что тот покинул пределы не только поля, но и стадиона, угодив в проезжающий мимо троллейбус.
Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Жемчужины".
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