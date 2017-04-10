Матч Второй лиги в Одессе был прерван попаданием мяча в троллейбус (видео)

Курьезный случай произошел во время матча чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги на стадионе "Спартак" в Одессе, где мяч угодил в проходящий мимо стадиона троллейбус, сообщает Isport.

В игре 24-го тура украинской Второй лиги одесская "Жемчужина" принимала дома "Рух" из Винников.

В одном из эпизодов голкипер гостей Александр Дяченко выбил мяч так, что тот покинул пределы не только поля, но и стадиона, угодив в проезжающий мимо троллейбус.

Отметим, что матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Жемчужины".