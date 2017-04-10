Обнародован состав юношеской футбольной сборной Украины на матч с Италией

Главный тренер юношеской сборной команды Украины U-18 Александр Петраков определился со списком футболистов, которые приглашены для подготовки и участия в товарищеском матче против команды Италии, сообщает Федерация футбола Украины.

На тренировочный мини-сбор наставник юношеской сборной Украины среди игроков 1999 года рождения вызвал 18 футболистов. Наибольшее представительство в национальной команде имеет киевское «Динамо», которое делегировало пятерых исполнителей. Еще три игрока представляют «Днепр».

Состав сборной Украины:

Вратари: Владислав Кучерук («Динамо», Киев), Андрей Кожухарь («Черноморец», Одесса)

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (оба - «Шахтер», Донецк), Тимофей Сухарь, Александр Сафронов (оба - «Днепр», Днепр), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба – «Динамо», Киев)

Полузащитники: Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Николай Мусолитин, («Черноморец», Одесса), Иван Будняк («Днепр», Днепр), Олег Веремеенко («Карпаты», Львов), Владислав Наумец («Динамо», Киев)

Нападающие: Ярослав Деда («Волынь», Луцк), Сергей Булеца, Денис Янаков (оба - «Динамо», Киев), Андрей Ременюк («Карпаты», Львов), Владимир Ткач («Оболонь-Бровар», Киев).

Матч Украина - Италия состоится 12 апреля в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.