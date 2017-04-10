При Луческу в "Зените" никто не прогрессирует, - известный российский комментатор

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов жестко раскритиковал работу главного тренера петербургского футбольного "Зенита" Мирчи Луческу, сообщает Спорт-Экспресс.

"Я комментатор и могу только констатировать то, что вижу. У этой команды нет души, – сказал Орлов. – Она пустая внутри. Психологически не готова вести борьбу. Все вроде бы бегут, стараются, кто-то что-то делает. Получилось – не получилось… Но самое печальное не это. Работа тренерского штаба. Нет нутра, внутренней заводки для команды", - отметил Орлов.

Читайте такжеГенеральный директор "Зенита": "Кредит доверия Луческу большой"На вопрос о том, прогрессировал ли кто-то из игроков в «Зените» под руководством Луческу, Орлов отметил: "Поначалу приехал Джулиано. Хорошо смотрелся, а сейчас он тоже не играет. По факту – никто, ни один футболист. Лунев неплох, но он пришел из другой команды".

Комментируя возможную отставку Луческу по окончании сезона, тренер отметил: "Ой, на эту тему я даже не хочу говорить. Все решает руководство клуба. Думаю, оно определится в конце чемпионата".

Как сообщал УНИАН, Луческу перешел из "Шахтера" в "Зенит" в летнее межсезонье 2016-го года, после многолетней работы в команде из Донецка.

В минувшую субботу "Зенит" сыграл вничью на своем поле с "Анжи" из Махачкалы (1:1) и на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего московского "Спартака" на 8 очков.