Президент "Динамо" Суркис: Ребров после поражения от "Зирки" хотел уйти (видео)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды и о разговоре с Сергеем Ребровым после матча с "Зіркой" в программе Профутбол.

“Главное - если будет прогресс, и мы увидим, что команда прогрессирует в той ситуации, в которой оказалось Динамо и весь украинский футбол, Ребров, естественно, останется и будет работать. Конечно, если у него будет такое желание, еще надо спросить у него.

Я ему предложил летом продлить контракт. Он сказал: давайте я доработаю сезон, и сядем за стол переговоров. У меня нет проблем с Ребровым. Если он захочет, мы подпишем с ним новый контракт. Я за то, чтобы он оставался и продолжал работать.

Приоткрою тайну. Ребров после поражения в Кропивницком изъявил желание уйти. Мне стоило немало трудов и нервов, чтобы он остался и продолжал работать.

Он мне позвонил и сказал, что ему стыдно, что такой отрыв Динамо от Шахтера. И если мы его отпустим, то он уйдет. Я ему сказал продолжать работать и выполнять свой контракт и что верю в него“, - рассказал Суркис.

Как сообщал УНИАН, накануне "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" со счетом 4:0 и сократило отставание от донецкого "Шахтера" до 11 очков.