"Динамо" разгромило "Олимпик" в матче Премьер-лиги

На столичном НСК "Олимпийский" завершился последний матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское "Динамо" принимало донецкий "Олимпик" и обыграло соперника с крупным счетом, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:0.

Киевляне владели полным преимуществом на протяжении всего матча.

На 21-й минуте счет открыл Артем Беседин. После навеса Морозюка первым на мяче оказался Беседин и головой вколотил мяч в ворота.

А спустя 5 минут, на 26-й, счет удвоил Андрей Ярмоленко. После сильнейшего удара из-за пределов штрафной Махарадзе сыграл не лучшим образом и мяч влетел в ворота.

В начале второго тайма, на 51-й минуте, счет сделал крупным Денис Гармаш. После передачи Сидорчука Гармаш по центру вышел один на один и с линии штрафной пробил без шансов для Махарадзе.

Наконец, на 65-й минуте, Ярмоленко сделал дубль. Беседин передачей по центру вывел Ярмоленко на ударную позицию, но Андрей бить не стал, обвел Махарадзе, после чего закатил мяч в пустые ворота - 4:0.

Таким образом, "Динамо" набрало 52 очка и сократило отрыв от донецкого "Шахтера" (63) до 11 баллов. У "Олимпика" осталось 35 баллов на счету.