"Черноморец" обыграл "Шахтер" в гостевом матче футбольной Премьер-лиги

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 24-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором одесский "Черноморец" обыграл донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Дончане открыли счет в матче на 27-й минуте. Бернард сыграл в "стенку" с Бланко-Лещуком, вышел один на один с Каневцевым и низом точно пробил в дальний угол - 1:0. Однако, спустя десять минут, на 37-й, одесситы сравняли счет. После скидки от Хобленко Александр Андриевский с лёта с левой ноги вонзил мяч в ближнюю "девятку".

Судьба матча была решена в середине второго тайма. На 68-й минуте одесситы провели стремительную контратаку: Хобленко из правого угла штрафной из-под Кучера сделал прострел и Элиас переправил мяч в пустой угол - 1:2.

Таким образом, у горняков осталось 63 очка в турнирной таблице, в то время как у "Черноморца" 31 балл. Команда остается на 6-м месте в таблице.