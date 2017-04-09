"Александрия" и "Заря" сыграли нулевую ничью в матче Премьер-лиги
16:15, 09 апреля 2017Футбол
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Команды набрали по 1 очку в турнирной таблице.
"Александрия" и "Заря" сыграли вничью / dynamo.kiev.ua
В Александрии завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала луганскую "Зарю" и сыграла вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Гости имели в этом матче небольшое территориальное преимущество, много атаковали и в добавленное арбитром время даже забили гол. Но, в этом эпизоде, гости затолкали вратаря александрийцев Владислава Леванидова в ворота вместе с мячом - Игорь Харатин сделал это не по правилам.
В итоге, матч так и завершился нулевой ничьей.
Таким образом, на счету "Зари" 41 очко и команда по-прежнему занимает 3-е место. У "Александрии" - 34 очка, команда по-прежнему идет 5-й в таблице.
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