"Александрия" и "Заря" сыграли нулевую ничью в матче Премьер-лиги

В Александрии завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Александрия" принимала луганскую "Зарю" и сыграла вничью - 0:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости имели в этом матче небольшое территориальное преимущество, много атаковали и в добавленное арбитром время даже забили гол. Но, в этом эпизоде, гости затолкали вратаря александрийцев Владислава Леванидова в ворота вместе с мячом - Игорь Харатин сделал это не по правилам.

В итоге, матч так и завершился нулевой ничьей.

Таким образом, на счету "Зари" 41 очко и команда по-прежнему занимает 3-е место. У "Александрии" - 34 очка, команда по-прежнему идет 5-й в таблице.