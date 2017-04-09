"Карпаты" и "Днепр" сыграли вничью в матче с четырьмя голами

Во Львове завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Днепр" и свели матч вничью - 2:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники по очереди выходили вперед, но добиться решающего перевеса никто так и не сумел.

В этой игре все четыре гола забили... футболисты "Днепра". А главным антигероем мата стал Александр Сваток, на счету которого два автогола. На 27-й минуте Чачуа с правого фланга сделал прострел в штрафную и мяч после рикошета от ноги Александра Сватка залетел в ворота "Днепра". А на 68-й минуте, после длинной передачи к штрафную "Днепра" Лунин проскочил мимо мяча, а Александр Сваток в борьбе с Худобяком головой срезал мяч в свои ворота.

В свою очередь, два гола в ворота "Карпат" - на 50-й и 64-й минутах - забил Артем Довбик.

Таким образом, на счету "Карпат" теперь 17 очков и, как и ранее, 10-е место в турнирной таблице. У "Днепра" 11 баллов и команда отрвалась на 1 очко от "Волыни", которая занимает последнее 12-е место в таблице,