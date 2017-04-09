Премьер-лига, 24-й тур, "Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 2-е и 4-е места.

Таблица украинской Премьер-лиги ныне пестрит огромными разрывами между комнадами. На счету "Динамо" 49 очков и команда на 14 очков отстает в турнирной таблице от донецкого "Шахтера" (63), но на 9 баллов опережает луганскую "Зарю" (40).

В свою очередь, у "Олимпика" 35 баллов и дончане всего на 2 очка опережают "Александрию" (33) в борьбе за 4-5 места.

Победа и очки в таблице гораздо важнее дончанам, но фаворитами матча считаются хозяева поля из "Динамо".

Матч "Динамо" - "Олимпик" начнется на НСК "Олимпийский" в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.