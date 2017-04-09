УПЛ, 24-й тур, "Карпаты" - "Днепр": видео онлайн-трансляция
13:50, 09 апреля 2017Футбол
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Во Львове проходит матч аутсайдеров Премьер-лиги.
zik.ua
Сегодня во Львове проходит матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды, которые занимают 10-11 места в турнирной таблице.
У "Карпат", на данный момент, 16 очков. У "Днепра" 10 баллов и команда делит последние 11-12 места с луцкой "Волынью", опережая соперника только по дополнительным показателям.
С учетом того, что "Волынь" накануне проиграла "Стали" в Каменском (0:2), у "Днепра" есть шанс оторваться от соперника в турнирной таблице.
Матч во Львове начнется в 14.00
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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