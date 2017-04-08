"Зірка" из Кропивницкого обыграла полтавскую "Ворсклу" в 24-м туре УПЛ

В Кропивницком завершился поединок украинской футбольной Премьер-лиги "Зірка" - "Ворскла". Хозяева неожиданно завоевали три очка, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Судьбу встречи решил гол на 60-й минуте. После навеса с углового грубо ошибся голкипер "Ворсклы" Богдан Сарнавский. Вратарь рукой сбросил мяч под удар испанскому легионеру "Зірки" Борхе Экисе, который расстрелял рамку с близкого расстояния.

Полтавчане предприняли попытки отыграться. Ближе всего к цели они были на 85-й минуте. Павел Ребенок пробил по воротам с дальнего расстояния - мяч попал в перекладину.

Перед самым финальным свистком команды проводили обоюдоострые атаки, но счет не изменился.

"Зірка" набрала 26 очков в таблице и лишь на 1 пункт отстает от "Ворсклы" и "Стали".