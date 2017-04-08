"Сталь" из Каменского на последних минутах вырвала победу у "Волыни"

В Днепре на стадионе "Метеор" состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги. Каменская "Сталь" принимала на своем поле луцкую "Волынь". Об этом сообщил официальный сайт Премьер-лиги.

В первой половине матча игра шла преимущественно в центре поля, и футболисты не баловали зрителей голевыми моментами. Пожалуй, самым активным в составах обеих команд был бразильский легионер "Стали" Леандро да Силва. На 10-й минуте он дважды подряд пробивал по воротам Кичака, но с первым ударом справился голкипер, а второй прошел мимо.

В середине второго тайма Леандро Да Силва снова мог отличиться ударом слёта, но Артем Кичак оказался на высоте, выбив мяч из-под перекладины.

Наконец, на 87-й минуте усилия хозяев поля увенчались успехом. После разрезной передачи от Каленчука ганский форвард Кваме Карикари вышел один на один с Кичаком и точно пробил мимо вышедшего из ворот голкипера.

В компенсированное время ганец отличился снова, использовав выход один на один.

Поединок завершился со счетом 2:0.

"Волынь" не смогла уйти с последнего места в турнирной таблице, а "Сталь" сравнялась по очкам с "Ворсклой" (у обеих по 27 пунктов).