Отец Анатолия Тимощука: Болезненно воспринял новость о выборе сына

Отец известного украинского футболиста Анатолия Тимощука, Александр Тимощук рассказал о своем отношении к неоднозначному выбора сына – трудоустройстве в тренерском штабе питерского «Зенита». Об этом сообщает газета "Волынь".

«Мне, конечно, трудно быть объективным, поскольку речь идет о моем сыне, - объяснил Александр Тимощук. - Понятно, что воспринял новость болезненно. Считаю, что Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Уже хотя бы то, что он основал в нашем областном центре и полностью финансировал детский футбольный турнир, который проводился ежегодно. За «Кубок Анатолия Тимощука» соревновались не только волынские, но и киевские, белорусские, польские футболисты. Все помнят, как он привез в город, где родился, Кубок УЕФА (собственно, тогда Анатолию было присвоено звание «Почетный гражданин Луцка»).

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины Тимощук рассказал о мотивах своего выбора в пользу российского "Зенита" Анатолий хотел трудоустроиться в Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был до этого игроком. Так сложились обстоятельства: в Санкт-Петербурге у него новая семья, жилье, работа — поэтому он там. Знаю, что сын был шокирован, узнав об акции в Луцке. Говорит, если сессия примет решение и отменит почетное звание, то он смирится. Но убежден, что ничего плохого для своего города, для Волыни не сделал. И кто знает, как будет завтра — может, через некоторое время он вернется в Украину, патриотом которой был и есть.

А относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающим в России, то скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родном государстве имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было бы», - добавил отец Анатолия Тимощука.

Анатолий Тимощук, который является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей, в марте начал тренерскую карьеру в клубе "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), подписав контракт на два года.

После этого болельщики "Волыни" подготовили обращение в горсовет Луцка с призывом лишить Тимощука звания Почетный гражданин города.