Стала известна дата поединка "Динамо" - "Шахтер" второго этапа чемпионата Украины

Дирекция Премьер-лиги утвердила дату следующего очного противостояния грандов украинского футбола - "Динамо" и "Шахтера", сообщает сайт УПЛ.

Матч состоится 21 апреля, в пятницу. Киевляне примут "Шахтер" на "Олимпийском". Начало матча - в 20.00.

Читайте также"Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины не раньше финалаВместо базового дня 26-го тура чемпионата Украины - субботы, 22 апреля - команды встретятся на день раньше. Это связано с подготовкой коллективов к полуфинальным играм Кубка, которые пройдут 26-го числа.

"Динамо" и "Шахтер" впервые сыграют между собой в рамках второго этапа Премьер-лиги. На данный момент в турнирной таблице их разделяют 14 очков. Не исключено, что победа в классическом дерби гарантирует горнякам чемпионское звание.