Вундеркинд из "МЮ" Лингард подписал контракт, по которому будет получать 100 тысяч фунтов в неделю
Новое соглашение хавбека "Манчестер Юнайтед" подписано на четыре года.
Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт манкунианцев.
Соглашение подписано на четыре года и рассчитано до июня 2021-го. Также в контракте предусмотрена опция его продления еще на один год.
Другие детали сделки не раскрываются, но по неофициальной информации Лингард получил прибавку к зарплате и теперь будет зарабатывать в "МЮ" около 100 тысяч фунтов в неделю.
«Манчестер Юнайтед всегда был важной частью моей жизни. Я пришел в клуб в возрасте семи лет и чувствую большую гордость каждый раз, когда надеваю его футболку. Мы уже выиграли один трофей в нынешнем сезоне (Кубок английской лиги — Прим. ред.), и я с нетерпением жду новый побед под руководством такого великого менеджера, как Жозе Моуриньо», — отметил Лингард.
Джесси Лингард является выпускником клубной академии "МЮ", а в первую команду начал привлекаться экс-наставником манкунианцев Луи ван Гаалом.
В текущем сезоне Премьер-лиги Лингард провел 17 матчах. На счету хавбека 1 гол и 2 результативные передачи.