Вундеркинд из "МЮ" Лингард подписал контракт, по которому будет получать 100 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Соглашение подписано на четыре года и рассчитано до июня 2021-го. Также в контракте предусмотрена опция его продления еще на один год.

Другие детали сделки не раскрываются, но по неофициальной информации Лингард получил прибавку к зарплате и теперь будет зарабатывать в "МЮ" около 100 тысяч фунтов в неделю.

«Манчестер Юнайтед всегда был важной частью моей жизни. Я пришел в клуб в возрасте семи лет и чувствую большую гордость каждый раз, когда надеваю его футболку. Мы уже выиграли один трофей в нынешнем сезоне (Кубок английской лиги — Прим. ред.), и я с нетерпением жду новый побед под руководством такого великого менеджера, как Жозе Моуриньо», — отметил Лингард.

Джесси Лингард является выпускником клубной академии "МЮ", а в первую команду начал привлекаться экс-наставником манкунианцев Луи ван Гаалом.

В текущем сезоне Премьер-лиги Лингард провел 17 матчах. На счету хавбека 1 гол и 2 результативные передачи.