ФК "Полтава" уже не собирается распускать команду

В футбольном клубе «Полтава» намерены продолжать играть в первой лиге. Руководство команды заявило, что будет бороться за свои права, и коллектив продолжит выступления в профессиональном футболе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причиной таких изменений стало письмо президента Профессиональной футбольной лиги Сергея Макарова на имя президента клуба Леонида Соболева, в котором функционер просит не принимать поспешных и эмоциональных решений.

Читайте такжеФК "Полтава" готов обратиться в суд в Лозанне в деле против ФФУРанее стало известно, что "Полтава" обжалует решение КДК ФФУ об отмене поединка с "Шахтером" и возможном техническом поражении в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Кроме того, клуб направил протест в ФИФА и УЕФА.