Роналду и Бензема перед матчем подкололи одноклубника из-за его низкого роста (видео)
18:29, 06 апреля 2017Футбол
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Звезды мадридского клуба "подкололи" младшего партнера по команде.
У Криштиану Роналду и Карима Бензема отличное настроение / voetbalzone.nl
Форварды "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема потролили своего одноклубника Лукаса Васкеса. Это произошло перед стартом поединка против "Алавеса" (3:0), сообщает Проспорт ТСН.
В подтрибунном помещении футболисты должны были взять детей за руки и начать выходить на поле. Роналду и Бензема подали руку Васкесу, намекнув на то, что он похож на ребенка. Рост футболиста составляет 1 метр 73 сантиметра.
Васкес является самым низким игроком "Реала". После него сразу идет хорват Лука Модрич, рост которого 1 метр 74 сантиметра.
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