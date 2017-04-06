Роналду и Бензема перед матчем подкололи одноклубника из-за его низкого роста (видео)

Форварды "Реала" Криштиану Роналду и Карим Бензема потролили своего одноклубника Лукаса Васкеса. Это произошло перед стартом поединка против "Алавеса" (3:0), сообщает Проспорт ТСН.

В подтрибунном помещении футболисты должны были взять детей за руки и начать выходить на поле. Роналду и Бензема подали руку Васкесу, намекнув на то, что он похож на ребенка. Рост футболиста составляет 1 метр 73 сантиметра.

Васкес является самым низким игроком "Реала". После него сразу идет хорват Лука Модрич, рост которого 1 метр 74 сантиметра.