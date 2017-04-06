"Шахтер" занимает пятое место в мире - IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) подвела итоги 2016 года, опубликовав рейтинги лучших клубов и сильнейших чемпионатов планеты. В клубной табели о рангах неожиданно высокое место получил "Шахтер" — пятое, собщает официальный сайт организации.

IFFHS не раскрывает принципы составления рейтинга. На вершине также неожиданно оказался колумбийский "Атлетико Насьональ". До этого лучшими клубами планеты по итогам года были "Барселона" (2011, 2012, 2015), "Бавария" (2013) и "Реал" (2014).

Нынешний лидер чемпионата Украины расположился в рейтинге между французским "ПСЖ" (4-е место) и "Баварией" (6-е). Донетчане опередили также "Атлетико" (Мадрид), "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и другие знаменитые клубы.

"Динамо" в списке делит 139—140 места с финским клубом ХИК. Из украинских клубов в списке представлены также "Заря" (247—250 места) и "Днепр" (341—344 места).

В рейтинге национальных чемпионатов украинская Премьер-лига занимает только 22-е место. Из европейских лиг выше — Испания, Франция, Германия, Англия, Италия, Бельгия, Турция, Австрия, Голландия, Португалия, Чехия, Кипр, Греция, Россия и Хорватия.