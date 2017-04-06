"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч гривен решением КДК ФФУ

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял решение наказать киевское "Динамо" по итогам выездного матча против кропивницкой "Звезды", сообщает "Футбол 24".

Столичный клуб оштрафован на 100 тысяч гривен за поведение фанатов на выездном матче против "Звезды", а также за неявку представителей "Динамо" на послематчевое флеш-интервью. Такое решение сегодня принял КДК ФФУ.

В рамках 21-го тура кропивницкая "Звезда" на своем поле сенсационно победила киевское "Динамо" со счетом 2:0. Оба гола в том матче были забиты прямыми ударами со штрафных.