ФК "Полтава" готов обратиться в суд в Лозанне в деле против ФФУ

ФК "Полтава" готов обратиться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, если команде засчитают техническое поражение в матче 1/4 финала Кубка Украины против "Шахтера". Об этом стало известно Sport Arena из источников, близких к полтавскому клубу.

Во вторник, 4 апреля, КДК ФФУ признал газон стадиона ФК "Полтава" непригодным для игры в футбол, из-за чего обязал клуб принять "Шахтер" на другом поле, которое соответствует требованиям регламента УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон-2016/17.

Однако президент ФК "Полтава" Леонид Соболев заявил, что поле его клуба находится в идеальном состоянии, а на следующий день, когда матч с "Шахтером" был сорван, Соболев заявил о снятии команды с соревнований.

Примечательно, что, несмотря на столь громкое заявление Леонида Соболева, главный тренер полтавчан Юрий Ярошенко вчера отправился вместе с командой на очередную тренировку.

Свою позицию по данному поводу выразил и президент УПЛ Владимир Генинсон. По его мнению, ФФУ обязана присудить ФК "Полтава" техническое поражение за отказ играть с "Шахтером" на другом поле.

Тем не менее, техническое поражение полтавскому клубу все еще не засчитано.

Сегодня стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины. Победитель пары "Полтава" - "Шахтер" встретится дома с "Днепром", а "Николаев" сыграет против "Динамо".