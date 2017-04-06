"Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины не раньше финала

Дирекция Премьер-лиги провела жеребьевку полуфиналов Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Пока нет официального решения по матчу «Полтава» - «Шахтер», который не состоялся из-за скандального решения КДК ФФУ. В качестве участника жеребьевки формально был победитель данной четвертьфинальной пары.

Пары стадии 1/2 финала распределились таким образом:

победитель пары «Полтава»/«Шахтер» – «Днепр»

«Николаев» - «Динамо»

Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля.

Финал Кубка Украины сыграют 17 мая.

Победитель первой полуфинальной пары будет номинальным хозяином финала.