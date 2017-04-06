"Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины не раньше финала

13:58, 06 апреля 2017
Футбол
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Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу. 

Дирекция Премьер-лиги провела жеребьевку полуфиналов Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Пока нет официального решения по матчу «Полтава» - «Шахтер», который не состоялся из-за скандального решения КДК ФФУ. В качестве участника жеребьевки формально был победитель данной четвертьфинальной пары. 

Пары стадии 1/2 финала распределились таким образом:

победитель пары «Полтава»/«Шахтер» – «Днепр»

«Николаев» - «Динамо»   

Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля.

Финал Кубка Украины сыграют 17 мая.

Победитель первой полуфинальной пары будет номинальным хозяином финала.

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Теги: #футбол#Кубок Украины