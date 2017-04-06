"Динамо" и "Шахтер" встретятся в Кубке Украины не раньше финала
13:58, 06 апреля 2017Футбол
477
Состоялась жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины по футболу.
"Динамо" и "Шахтер" в полуфинале точно не сыграют / inshe.tv
Дирекция Премьер-лиги провела жеребьевку полуфиналов Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Пока нет официального решения по матчу «Полтава» - «Шахтер», который не состоялся из-за скандального решения КДК ФФУ. В качестве участника жеребьевки формально был победитель данной четвертьфинальной пары.
Пары стадии 1/2 финала распределились таким образом:
победитель пары «Полтава»/«Шахтер» – «Днепр»
«Николаев» - «Динамо»
Полуфинальные матчи состоятся 26 апреля.
Финал Кубка Украины сыграют 17 мая.
Победитель первой полуфинальной пары будет номинальным хозяином финала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter