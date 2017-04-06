Сборная Украины по футболу опустилась в рейтинге ФИФА после проигрыша хорватам

ФИФА опубликовала обновленный, апрельский рейтинг национальных сборных. В новом реестре сборная Украины потеряла шесть позиций и опустилась с 31-го на 37-е место, сообщает официальный сайт международной федерации.

В марте сборная Украины провела только один матч, однако уступила в нем Хорватии (0:1 в Загребе) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Впервые за последние семь лет на вершине рейтинга оказалась сборная Бразилии. В марте "пентакампеоны" обыграли Уругвай (4:1) и Парагвай (3:0) и первыми квалифицировались в финальную часть ЧМ-2018.

Вторую строчку в списке занимают бывшие лидеры рейтинга - аргентинцы. Тройку лучших сборных планеты, как и прежде, замыкает команда Германии.

Наибольшего прогресса за прошлый месяц добилась сборная Македонии - благодаря двум крупным победам над Лихтенштейном (3:0) и Беларусью (3:0) она поднялась сразу на 33 позиции — с 166-го на 133-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Либерия, опустившаяся сразу на 39 строчек и расположившаяся на 141-м месте.