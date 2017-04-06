Новый "Металлист" собрал 9 тысяч болельщиков на матче аматорского чемпионата (видео)

В Харькове на ОСК "Металлист" состоялся матч лидеров турнирной таблицы аматроского чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлист-1925" обыграл "Солли Плюс" и перехватил у соперника лидерство в чемпионате, сообщает официальный сайт команды.

Перенесенный матч 1-го тура соревнований завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил Денис Скотаренко.

На матче аматорского чемпионата Украины присутствовало, согласно официальной статистике, 9389 зрителей.

Таким образом, после 11-ти туров соревнований на счету "Металлиста-1925" 26 очков, "Солли Плюс" - 25, "Таврии-Скиф" - 23. Эта троица существенно опережает конкурентов в турнирной таблице.

Отметим, что в первом круге "Солли Плюс" обыграли "Металлист-1925" со счетом 2:0 и имеют преимущество по личным встречам.

"Металлист" - бывший украинский футбольный клуб из Харькова. Серебряный призёр Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13 годов. Семикратный бронзовый призёр Чемпионата Украины по футболу, четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА сезона 2011/2012 годов. В чемпионате Украины по футболу сезона 2015/16 годов занял 10 место, но из-за огромных долгов перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом, клуб не прошёл аттестацию для участия в Чемпионате Украины по футболу сезона 2016/17 и потерял профессиональный статус.

После распада «Металлиста» в Харькове были созданы два клуба. С июля 2016 года команда под названием СК «Металлист», созданная владельцем «Металлиста» Сергеем Курченко, играет в чемпионате Харьковской области. В августе 2016 года новый клуб под названием «Металлист 1925» начал выступать в украинской любительской футбольной лиге.